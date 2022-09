Waarom 98 matrozen affuit met kist van Queen Elizabeth II voorttrokken

De affuit heet in het Engels voluit ‘Royal Navy State Funeral Gun Carriage’. Het onderstel voor een kanon werd gebouwd in 1896 voor het Britse leger. De affuit deed uiteindelijk nooit actief dienst in het leger, maar maakte waarschijnlijk deel uit van het reservematerieel. In 1899 werd de affuit omgebouwd als onderstel om de doodskist tijdens staatsbegrafenissen te dragen. Op 2 februari 1901 was het zover en vervoerde de affuit de kist van koningin Victoria. Voor de begrafenis van haar zoon prins Leopold, die op dertigjarige leeftijd was gestorven in 1884, was een affuit gebruikt en Queen Victoria wenste dat ook voor haar eigen staatsbegrafenis.