Waar is prinses Lalla Khadija? Na zijn vrouw nu ook 14-jarige dochter van Marokkaanse koning spoorloos

Royalty Vermeend dubbelle­ven ondermijnt de troon van Marokkaan­se jet­set-ko­ning: “Hij was vroeger al vaste klant in Brusselse homobars”

19 juli Als de Britse prins Harry (34) en z’n zwangere echtgenote Meghan (37) op staatsbezoek komen, is dat doorgaans heilzaam voor je populariteit. Niet zo in Marokko, waar koning Mohammed VI (55) in plaats van bijval vooral veel vragen over zich heen kreeg. Want waar was zijn (ex?)-vrouw, prinses Lalla Salma (40)? Haar afwezigheid doet de geruchten over zijn geaardheid in alle hevigheid oplaaien.