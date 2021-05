Waar is hun kroontje? Buitenechtelijke kinderen achtervolgen overspelige royals

De problematiek kwam weer in de aandacht dankzij Simon Dorante-Day (55), een Britse man die bij hoog en laag beweert dat hij het kind is van prins Charles en zijn echtgenote Camilla. Omdat hij echter geboren zou zijn voor de twee in het huwelijksbootje stapten, zouden ze hem aan de deur hebben gezet. In de Britse media wordt zijn claim op hoongelach onthaald, gezien de man geen enkel bewijs kan leveren. Behalve dan dat zijn 14-jarige zoon in de verte een beetje op de Queen lijkt. In 2012 schreef hij voor het eerst een brief aan de Britse koninklijke familie, in de hoop hen te ontmoeten én een DNA-test te regelen. De krant Daily Mail onderzocht alle bewijzen, en concludeerde dat Simon waarschijnlijk helemaal geen bloedband heeft met de royals. Het is wel mogelijk dat zijn adoptieouders op een bepaald moment voor het koningshuis hebben gewerkt. Maar van zijn bewering dat Charles en Camilla elkaar al kenden in 1965, en dat zij toen 8 maanden lang in het geheim ergens verbleef, klopt dan weer niets.