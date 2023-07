Waar is Charlène? Prinses van Monaco laat niks van zich horen op huwelijksverjaardag en bijzonder familiemoment

ROYALTYWaar is Charlène? De vraag is opnieuw actueel. De prinses van Monaco (45) is al twee weken niet meer in het openbaar gezien. Ze gaf ook geen teken van leven op haar huwelijksverjaardag met prins Albert en deze week was ze als enige Grimaldi afwezig op een emotionele familiebijeenkomst. Het leidt opnieuw tot geruchten over een mogelijke scheiding.

Voor de première van de film ‘Rainier III, par lui-même’ verzamelde prins Albert (65) zijn familie in het Grimaldi Forum in Monte Carlo. Zijn twee zussen, prinsessen Caroline (66) en Stéphanie (58), en hun kinderen verschenen op de afspraak. Het was dan ook een bijzonder moment, want de film gaat over hun overleden vader prins Rainier (1923-2005), die zijn honderdste verjaardag zou hebben gevierd.

Op de première ontbrak alleen prinses Charlène (45), de echtgenote van de vorst. Haar afwezigheid voedt opnieuw de geruchten dat het scheef zit in hun huwelijk. Het is al twee weken geleden dat ze nog eens officiële verplichtingen vervulde. Ze reikte prijzen uit op het tv-festival van Monte Carlo en drie dagen later, op Sint-Jansavond, verscheen ze op het balkon van het paleis om de geboortedag van Johannes de Doper te herdenken.

Volledig scherm Charlene op het tv-festival van Monte Carlo. © Photo News

Albert en Charlène vierden intussen, op 1 juli, hun twaalfde huwelijksverjaardag. Nou ja, ‘vieren’. Zij zweeg op haar sociale media, en ook hij liet niets van zich horen. Wellicht waren ze die dag niet eens samen. Hij zat alleszins in Frankrijk voor een evenement met dieren. Waar zij uithing, is niet geweten.

Kwaadaardige geruchten

Het koppel wordt al jarenlang achtervolgd door geruchten over huwelijksproblemen. Charlène oogt vaak triestig tijdens publieke activiteiten. Of ze verdwijnt weken, zelfs maanden van de radar. Het grootste deel van 2021 verbleef ze bijvoorbeeld buiten Monaco. Ze werd toen in haar geboorteland Zuid-Afrika behandeld voor een oor-, neus- en keelinfectie.

Bij haar terugkeer naar Europa werd de prinses opgenomen in een Zwitserse privékliniek. Ze was al die tijd gescheiden van haar gezin. Daardoor miste ze destijds de zevende verjaardag van hun tweeling Jacques en Gabriella (8) en de tiende huwelijksverjaardag met Albert. Vermoedelijk was er meer aan de hand dan fysieke problemen, ze zou ook hebben gekampt met een burn-out of depressie.

Volledig scherm Albert en Charlène met hun tweeling Gabriella en Jacques. © Corbis via Getty Images

Na een nieuw verhaal over een nakende echtscheiding in het Franse tijdschrift Royauté, in maart dit jaar, reageerde het paleis onmiddellijk: “We willen formeel de kwaadaardige geruchten ontkennen. Negeer dit artikel, alstublieft, het is volkomen ongegrond.”

Net nu ligt de Franse vertaling van een Zuid-Afrikaanse biografie over Charlène in de winkels. De prinses “leeft als een vis in een kom”, beweert auteur Arlene Prinsloo. “Ongetwijfeld is ze het gelukkigst wanneer de deuren van het paleis gesloten zijn. Waarschijnlijk maakt ze grapjes en rent ze achter haar twee kinderen aan door de gangen. Haar terughoudende publieke houding is haar enige overlevingsstrategie.”

