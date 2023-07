VTM Nieuws toont exclusieve beelden van koning Filip: “Wonen in een paleis? Dat is soms leuk, soms loop je een beetje verloren”

Op de beelden is onder meer te zien hoe Filip z'n toespraak voor de nieuwjaarsreceptie in het paleis in Brussel oefent en vergadert met z'n adviseurs. De koning nodigt ook een keer per maand jonge mensen uit in Laken, met hen - politie-agenten, kunstenaars of jonge boeren. Ook dat gesprek kon VTM Nieuws volgen, net zoals een bezoekje aan een lagere school in Diepenbeek. Daar wordt de koning het vuur aan de schenen gelegd. Wat z'n lievelingseten is? En of het leuk is om in het paleis te wonen? Waarop de koning vol humor reageert: “Dat is soms leuk, soms loop je een beetje verloren. En de kinderen kunnen zich verstoppen.”