Vrouwen bepotelen en praten tegen bomen: was ‘Mad King George’ echt gek, of hebben zijn dokters hem zo gemaakt?

In de geschiedenis en in de popcultuur staat hij bekend als de grootste gek die ooit op de Britse troon zat. Koning George III van Groot-Brittannië wordt in de volksmond enkel nog ‘Mad King George’ genoemd. In de bekende Disney+-musical ‘Hamilton’ werd hij recent nog afgeschilderd als een labiel mannetje met de persoonlijkheid van een klein kind. Hoewel het bijpassende liedje ‘You’ll Be Back’, gezongen door acteur Josh Groff, een hit werd op het internet, is het de zoveelste donkere vlek op de reputatie van de monarch.