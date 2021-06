Vrouw van prins Edward nog steeds emotioneel om overlijden van prins Philip: “Hij heeft een gigantisch gat in ons leven achtergelaten”

RoyaltyGravin Sophie van Wessex (56), de echtgenote van de Britse prins Edward (57), werd in een recent interview met de BBC nogal emotioneel toen het over prins Philip ging. De man van koningin Elizabeth (95) overleed twee maanden geleden op 99-jarige leeftijd en was altijd erg close met zijn schoondochter.

Sophie kon zich nog goed herinneren hoe zij in 2003 in Schotland een foto van haar schoonouders maakte. Het kiekje werd gemaakt bovenop de heuvelrug van Coyles of Muick nabij Balmoral, de vakantiewoning van de Queen. De foto van het bejaarde stel bleek de favoriet te zijn van Elizabeth en werd pas na het overlijden van Philip gedeeld met de buitenwereld. “Ik was op dat moment zwanger van m’n dochter Louise”, weet Sophie nog, die vervolgens haar tranen moet bedwingen. “Om daar te zijn op die plek, dat was echt een 'oh mijn god’-moment.”

De vrouw van prins Edward, de derde zoon van koningin Elizabeth, vindt het nog steeds moeilijk dat prins Philip er niet meer is. “Hij heeft een gigantisch gat in ons leven achtergelaten. Door de pandemie kunnen we helaas ook minder tijd met de Queen doorbrengen dan we hadden gewild. Dat hebben we wel geprobeerd, maar makkelijk was het niet.”

“Ik denk dat het hele rouwproces voor ons wat langer duurt dan gebruikelijk”, vervolgt Sophie. “Net als dat voor andere families misschien het geval is nu. Als je niet 24 uur per dag met iemand samenwoont, voelt het verlies niet per se hetzelfde als wanneer iemand de hele tijd bij je is.”

Volledig scherm De foto die Sophie maakte van prins Philip en Queen Elizabeth. © AP

