Vrouw die prins Harry ontmaagdde legt uit waarom ze zelf naar voren kwam: “De zoektocht naar mijn identiteit zou nooit stoppen”

In zijn boek ‘Reserve’ beschreef prins Harry zijn ontmaagding door “een oudere vrouw”, die “heel veel van paarden hield”, op een veldje achter een Britse pub. Het bleek te gaan om Sasha Walpole, die afgelopen zondag zelf naar buiten kwam met haar identiteit. De 40-jarige moeder van twee kinderen deed voor het eerst haar verhaal aan de Britse krant ‘The Sun’. Ze werd naar eigen zeggen gedwongen om het nieuws te onthullen. “Het werd een tikkende tijdbom”, vertelde Sasha in ‘The Sun’. “Hij heeft mij dit aangedaan, want ik was van plan om mij gedeisd te houden en er nooit over te praten. Ik heb het 21 jaar lang geheim gehouden. Als het niet in het boek stond, zou dit allemaal niet gebeuren.”

In een interview met Piers Morgan, dat vrijdag wordt uitgezonden, gaat ze verder in op haar keuze om haar identiteit te onthullen. “Zelfs familie en vrienden begonnen vragen te stellen over wie de vrouw was die prins Harry ontmaagdde. Op dat moment kwam het besef: dit gaat niet meer weg. Tot mensen weten wie het is, gaat het gissen nooit ophouden”, legt Sasha uit. “Ik had niets kunnen zeggen, maar dan zou de zoektocht naar mijn identiteit nooit stoppen.” In het interview geeft ze ook toe dat ze het niet slim vindt van prins Harry om de explosieve passage in zijn memoires te zetten. “Hij had me op de hoogte kunnen stellen van zijn boek. Zodat ik tenminste wist dat dat erin verwerkt zou zitten. Ik snap dat het ook zijn verhaal is en hij het recht heeft om te schrijven wat hij wil. Hij noemt me niet bij naam, maar de mensen die er die avond waren of deel uitmaakten van onze sociale kring, zouden wel kunnen achterhalen dat ik het was. Daar had Harry beter over kunnen nadenken”, besluit ze.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Sasha Walpole gaf een interview aan 'The Sun'. © The Sun

Dronken seks

In juli 2001 maakte ze de eerste keer van Harry mee. Volgens haar was hij toen zestien, een jaar jonger dan hij zelf beweert in zijn biografie. Op de avond in kwestie werd er redelijk veel gedronken: zeker tien shotjes tequila, Baileys en sambuca. Walpole vierde destijds haar negentiende verjaardag met vrienden, in de Vine Tree Inn in Norton, Wiltshire. En ook Harry was van de partij. “We waren redelijk dronken”, vertelt Walpole over haar avontuur met de prins. “We kropen buiten over een hek naar een veld. Ik gaf hem een sigaret en stak de mijne en de zijne aan. Daarna begon hij me te kussen.” En daar bleef het niet bij. “Van het ene kwam al snel het andere. Uiteindelijk zijn we op de grond geëindigd. De seks was passioneel en spannend omdat we wisten dat het eigenlijk niet mocht.” Maar lang duurde het volgens Walpole niet. “Het was een wham-bam tussen twee vrienden, die maar vijf minuten duurde”, verklaart ze. “Ik herinner me zijn ondergoed nog: hij droeg een boxershort.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Op deze foto zijn de prins en Sasha Walpole samen te zien. © Getty Images

Na de daad zou Harry zich verstopt hebben in een rood telefoonhokje om niet gezien te worden. Daar werd hij opgehaald door zijn bodyguard, die rondreed in een Ford Fiesta. “We hadden er niet over gepraat dat we seks gingen hebben. Het gebeurde gewoon. Hij was jong, we waren vrienden en het was een beetje stout. Ik heb hem een mep op zijn kont gegeven”, geeft Walpole toe. De twee kenden elkaar van toen ze als stalknecht werkte in Highgrove, het buitenverblijf van koning Charles. Zij en Harry zagen elkaar vaak tijdens polowedstrijden. “Voor mij was hij niet prins Harry. Hij was Harry, een vriend waarmee het een beetje uit de hand was gelopen.”

