‘Vrije tijd' in New York en spelen met de poppen: prins Andrew in steeds nauwere schoentjes in zaak-Epstein

Op maandag 9 april 2001 landen de Britse prins Andrew en zijn gevolg rond het middaguur in New York. Andrew bezoekt er de Amerikaanse tak van de Outward Bound Trust, een liefdadigheidsinstelling waarvan hij voorzitter is. Zijn schema voor het bezoek is goedgevuld, meldt de Daily Mail, op basis van de vertrouwelijke reisroute die ze konden uitkijken. Wel opvallend: er zijn die maandag drie lege uren, op vraag van Andrew zelf. Van 14.30 uur tot 17.30 uur is er ruimte voorzien voor ‘privé-tijd’.

Diezelfde dag vertrekt Vlucht 1488 vanuit het Palm Beach International Airport. Volgens piloot David Rogers zijn er dan vier passagiers aan boord van de Gulfstream Jet: Jeffrey Epstein, Virginia Roberts, een tienermeisje dat Banu heet, en een jonge vrouw met de naam ‘Joann’. Zij blijkt Johanna Sjoberg te zijn, een 21-jarig meisje dat al enkele jaren als ‘masseuse’ werkt voor Epstein. Volgens het logboek van Rogers maakt het vliegtuig een tussenstop in Atlantic City, New Jersey, om daarna als Vlucht 1489 door te vliegen naar Teterboro Airport, ook in New Jersey. Dat vliegveld ligt zo'n 25 kilometer van het luxueuze appartement van Epstein, in Manhattan.

Eerste ontmoeting

Andrew en Jeffrey kennen elkaar op dat moment al. Volgens de hertog van York zelf leerden ze elkaar in 2000 kennen, in het Four Seasons restaurant in Manhattan. “Het was de enige keer dat de Hertog Epstein in een kostuum zag", vertelt een hooggeplaatste bron over die ontmoeting. “Normaal gezien droeg hij steevast trainingsbroeken, hoodies en sweatshirts. Een sloddervos, eigenlijk."

De twee werden geïntroduceerd door Ghislaine Maxwell, de toenmalige vriendin van Epstein. Zij leerde Andrew kennen op de universiteit van Oxford, waar ze goede vrienden werden. “De reden voor de meeting was dat de Hertog een nieuwe uitdaging aanging, als ambassadeur van de Britse handel”, klinkt het. “Hij wist niet echt veel over zakendoen. Dus stuurde hij een berichtje naar de mensen die hij als vrienden beschouwde: ‘Als je machtige zakenmensen kent waarvan ik misschien iets zou kunnen leren, breng me dan alsjeblieft met hen in contact.‘” Ghislaine Maxwell, een van z'n oudste vrienden, reageerde daarop: haar vriend Epstein zou Andrew wel eens kunnen helpen. “Zo is hun eerste ontmoeting ontstaan”, zegt de bron. “Dankzij het antwoord van Ghislaine Maxwell op z'n vraag om hulp. De Hertogin (Sarah Ferguson, Andrews ex-vrouw, red.) had er niets mee te maken, zoals vaak wordt beweerd. Zij en Maxwell konden elkaar niet luchten of zien. Ze hebben elkaar nooit gemogen. Maxwell was de enige link tussen de Hertog en Jeffrey Epstein."

Volledig scherm Prins Andrew en Jeffrey Epstein op wandel in New York. © Isopix

Maar de Daily Mail ontdekt dat dat niet de eerste ontmoeting tussen de twee mannen geweest zou zijn. Dat blijkt uit een brief die Andrew op 30 september 1999 verzonden zou hebben aan Alan Dershowitz, de advocaat van Epstein. Daarin bedankt hij de advocaat voor een rondleiding in de Harvard Law School Library. “Ik kijk ernaar uit om mijn intellectuele uitwisseling met jou en Jeffrey E de komende maanden verder te zetten”, schrijft Andrew daarin. “Hij keek duidelijk op naar Jeffrey Epstein als iemand die hem kon opleiden", schrijft Dershowitz daarover in z'n biografie. “Of het dan over financiën ging of iets anders, weet ik niet."

Spitting Image

Terug naar maandag 9 april 2001, Andrews vrije middag in New York. Die brengt hij - geen verrassing meer - door met Jeffrey Epstein en z'n gezelschap. Dat vertelt Johanna Sjoberg. Ze beschrijft hoe ze rond Pasen 2001 op vraag van Jeffrey en Ghislaine naar New York vliegt. Na wat sightseeing komt ze terug in het appartement van Jeffrey. “Prins Andrew was daar, en nog een paar meisjes van mijn leeftijd. Hij was erg charmant”, zegt ze. “Ghislaine had een cadeautje voor hem bij: een latex pop van hem uit de show ‘Spitting Image’. We lieten een foto maken. Virginia, een van de andere meisjes, zat op de stoel en hield de pop op haar schoot. Andrew zat op een andere stoel. Ik zat op z'n schoot en hij legde z'n hand op m’n borst. Ghislaine liet de hand van de pop op Virginia’s borst rusten. Het was een grapje. Iedereen lachte. Ghislaine had een vuil gevoel voor humor."

Volledig scherm Andrew met z'n vermeende slachtoffer Virginia en rechts Ghislaine Maxwell. © ISOPIX

Virginia beaamt Johanna’s verhaal. Maar ze voegt er ook aan toe hoe zij en Andrew zich na de foto terugtrokken in een massagekamer - de ‘kerker’ - waar ze seks hadden. Voor de tweede keer, want volgens de vrouw zouden de twee een maand eerder in Londen ook al seks hebben gehad. “In de lente van 2001 had ik seks met prins Andrew, in het huis van Epstein in New York. Ik was toen 17. Hij riep me naar z'n kantoor. Toen ik daar aankwam was Epstein daar, samen met Maxwell, Johanna Sjoberg en Andy. Ik was erg verbaasd om hem opnieuw te zien. Epstein en Maxwell maakten grapjes over ‘Randy Andy’. Ik had het idee dat Andy hier gekomen was om Epstein te zien en om seks met me te hebben. Er was niet echt een duidelijke reden waarom hij daar anders zou zijn."

Overnachting

Niet lang daarna vertrekken Epstein en zijn gevolg weer uit New York. Maar Andrew blijft nog even. Dat blijkt uit een fax die vanuit Londen wordt verstuurd naar New York. “Zijne koninklijke hoogheid zal op 11 april terugkeren naar New York, na zijn bezoek aan Boston. Hij zal die avond doorbrengen op een privé-adres in New York en de volgende dag naar Miami vertrekken." Dat privé-adres blijkt 9, East 71st Street te zijn. De woning van Epstein. Opvallend, want vorig jaar vertelde Andrew nog in z'n ondertussen beruchte interview voor ‘Newsnight’: “Ik verbleef daar niet. Ik heb het appartement misschien bezocht, maar er was daar zeker géén activiteit."