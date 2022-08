Vriendin van Diana onthult: “Ze wilde nooit scheiden van Charles, ze zag hem nog graag”

Diana had niet verwacht dat haar interview met de zender zo’n gevolgen teweeg zou brengen. “Ze was kwaad toen ze toezei. Bovendien werd ze onder andere overtuigd door Fergie, de echtgenote van prins Andrew”, aldus Simmons. “Maar wat ze zei over Charles en het koningshuis, was de druppel voor de Queen.” Diana verklaarde onder andere dat er ‘drie personen in haar huwelijk zaten’, waarmee ze verwees naar Camilla Parker Bowles, met wie haar echtgenoot een affaire had. Op dat moment zou Diana zelf ook al relaties hebben gehad met andere mannen. “Maar ze hield nog wel van Charles”, houdt Simone vol. “Toen ze de dag na de uitzending een telefoontje kreeg van de Queen met de boodschap dat de scheiding zou worden aangevraagd, was ze buiten zinnen. Ze belden me huilend en snikkend op. ‘Ik heb nooit van hem willen schéiden, Simone', zei ze me toen. ‘Ik hou nog van hem’. Maar haar spijt kwam natuurlijk te laat.”