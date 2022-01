Vriendin en assistente van Queen Elizabeth overleden

Royalty Een debuteren­de prinses, hardnekki­ge geruchten en studeren in het buitenland: dit was het 2021 van ons konings­huis

De feestperiode is het moment van de verzoening. En dat is dit jaar ook voor onze koninklijke familie van tel: sinds prinses Delphine officieel erkend werd, lijken onze royals steeds meer toenadering te zoeken naar elkaar. Al leek soms ook het tegenovergestelde waar: prins Laurent en prinses Claire werden in 2021 achtervolg door scheidingsgeruchten, terwijl kroonprinses Elisabeth naar Oxord trok, waar ze ver weg van haar familie en het hof zal studeren. Dit was het 2021 van de Belgische koninklijke familie.

1 januari