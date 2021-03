Vrienden van Meghan Markle verdedigen hertogin: “Paleis gebruikt gezondheid van Philip als een excuus om haar het zwijgen op te leggen”

Royalty Precies 135 jaar geleden ging Roemenië ‘ko­ning-shop­pen' in België

23 februari Het had niet veel gescheeld of Roemenië had een Belgische koning gehad. Het land had namelijk z'n oog laten vallen op prins Filips van België. Dat vertelt historicus Vincenzo De Meulenaere in het Radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’.