Vrienden van Meghan Markle verdedigen hertogin: “Paleis gebruikt gezondheid Philip als excuus om haar het zwijgen op te leggen”

Hoewel prins Harry (36) en Meghan Markle eerder deze week bekendmaakten dat ze geen inbreng hebben in de uitzenddatum van hun beruchte interview met Oprah, beweren vrienden van de voormalige actrice dat ze het nooit zou uitstellen, zelfs al had ze die keuze. De Daily Mail meent gesproken te hebben met enkele goede kennissen van de hertogin, al willen die gezien de situatie liever anoniem blijven. “Meghan zou het interview sowieso laten doorgaan”, menen zij. “Zelfs al had ze de keuze.”

Bovendien hekelen ze dat de Britse pers Harry en Meghan uitmaakt omdat ze de uitzending laten doorgaan, ondanks het feit dat prins Philip al weken in het ziekenhuis ligt. Zijn toestand lijkt er alleen maar slechter op te worden, waardoor een explosief interview eerder ongepast overkomt. “Wat ze gezegd heeft tegen Oprah heeft niets te maken met de gezondheid van Philip”, klinkt het. “Het is gewoon een tactiek van het paleis om haar nogmaals het zwijgen op te leggen. Dat zou ze nooit laten gebeuren, want dat is ze meer dan beu. Ze wil dat de hele wereld weet wat zij maanden aan een stuk heeft moeten doorstaan, toen ze nog lid was van ‘The Firm’. Ze heeft nooit steun gekregen van de royals, dus ze ziet niet in waarom zij hen nu wél zou moeten steunen.”

In de trailer van het interview zien we inderdaad dat Meghan met opgekropte frustraties zit. Zo zegt ze: “Ik snap niet waarom het paleis van ons verwacht dat we stil blijven, gezien zij onwaarheden over ons in stand houden.”

De Amerikaanse zender CBS bevestigde dat het interview zoals gepland zal worden uitgezonden, op 7 maart. Een dag later zal de documentaire ook bij ons te bekijken zijn op Eén.

