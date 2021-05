Vriend van Harry schept duidelijkheid: “Hij maakt al anderhalf jaar ruzie met William en er is geen beterschap in zicht”

Bradby bevestigt dat de broers niet meer close zijn sinds de Megxit. “Ze hebben amper tot geen contact met elkaar”, zegt hij. “Vroeger was hun goede relatie vanzelfsprekend. Ze hadden nog nooit ruzie gemaakt en het leven was relatief simpel. Maar toen kwam de Megxit. Daarna is hun relatie langzaam maar zeker weggekwijnd tot iets ongemakkelijks. Zowel op professioneel vlak als op privégebied ging het niet meer. Het voorbije anderhalf jaar hebben ze enkel ruzie gemaakt.”

In een interview met Oprah Winfrey gaf Harry al toe dat zijn vriendschap met William bekoeld was. “We zitten op een verschillend pad”, klonk het. “Ons contact is momenteel eerder afstandelijk.”

Bradby, die de documentaire ‘Harry & Meghan: An African Journey’ maakte (berucht voor het moment waarop hij Meghan vroeg ‘of ze wel oké was’, waarop Meghan antwoordde van niet) beweert dat hij al snel doorhad dat het bergaf ging tussen de twee prinsen. “Toen we de documentaire filmden, voelde Harry zich al heel slecht. Ik maakte me zorgen over zijn mentale toestand. Vroeger was ik ook goed bevriend met William, maar van hem heb ik sinds de Megxit haast niets meer gehoord. Heel jammer is het, hoe het gelopen is tussen hen.”

Beterschap is dus nog niet in zicht, hoewel William en Harry even met elkaar gesproken hebben tijdens de begrafenis van hun grootvader, prins Philip. “Het contact tussen hen is vrijwel onbestaand op dit moment”, weet Bradby. “Ik vermoed dus niet dat ze voor het eerst weer door één deur kunnen.”

Alle feiten ondersteunen zijn statement. Eerder deze week raakte namelijk al bekend dat William en Harry aparte speeches zullen geven tijdens de herdenking van hun moeder Diana, deze zomer. Onder normale omstandigheden zouden ze dat zonder twijfel samen hebben gedaan.

