Vorstin Marie von und zu Liechtenstein (81) gestorven

Prins Andrew aange­klaagd door vrouw die hem al jaren beschul­digt van verkrach­ting

10 augustus Virginia Roberts Giuffre (38), een vermeend slachtoffer van Jeffrey Epstein, heeft maandag een rechtszaak aangespannen tegen de Britse prins Andrew (61). Zij beschuldigt hem ervan haar te hebben misbruikt in Epsteins huis in New York en op andere plekken toen ze jonger was dan 18 jaar. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten.