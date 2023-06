Vorstin en Lippens-telg Elisabeth von Bismarck (84) overleden

EXCLUSIEVE REEKS - De geschiede­nis van het geslacht Lippens: rijke en machtige mannen, zelfs al voor België bestond

Wie Lippens zegt, denkt Knokke. Compagnie du Zoute. Zwin. Dat is vanzelfsprekend correct. Maar wie op zoek gaat naar de roots van het “geslacht Lippens”, moet eigenlijk naar het Oost-Vlaamse Moerbeke-Waas, een dorpje dat net als Knokke aanleunt tegen de Nederlandse grens. Van daaruit maakt de familie naam. Eerst als specialisten in inpolderingswerken en het droogleggen van schorren en overstroomde gebieden. Nadien als suikerfabrikanten. Dit is het verhaal over hoe het nageslacht van Jan Lippens uitgroeide tot één van de rijkste en machtigste families van het land.