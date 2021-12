Voortdurend in de bib of in de bar? Het studentenleven van de Europese royals doorgelicht

Royalty Belgische royals op kot (deel 2): “Die goede genen hebben ze niet van prinses Astrid”

Gaat kroonprinses Elisabeth (19) braaf naar elke les, of wil ze ‘meer’ uit haar studententijd halen? Nu ze deze week aan haar opleiding History & Politics in Oxford is begonnen, staan de verwachtingen hooggespannen. Maar hoe brengen haar generatiegenoten binnen de koninklijke familie het er eigenlijk van af op school? Vandaag duiken we in de jongste generatie koningskinderen. “Het is ongelooflijk waar in de wereld de kinderen van Astrid en Lorenz al allemaal op kot zaten.”

