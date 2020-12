Voormalige ‘Royalty’-medewerksters schetsen uniek portret van onze prinsessen: “Ik heb de indruk dat ze titels belangrijker vinden dan centen”

Prinses Elisabeth van België (19) liep dit jaar meer dan ooit in de kijker: “Ze is dé troef van de monarchie”

11 december Welke vrouwen maakten het afgelopen jaar het meeste indruk? Die vraag stelden we een tijd geleden. Jullie stemden massaal voor prinses Elisabeth (19), die op plek 4 eindigde. Sinds de jonge vrouw eind vorig jaar 18 werd, staat ze non-stop in de spotlights. Heel België keek toe hoe Elisabeth moedig haar studies aan de Koninklijke Militaire School startte en buitenlandse media bewonderden haar stijlgevoel en volwassenheid. Het leven van onze toekomstige koningin in vier weetjes.