Voormalige koning Juan Carlos keert (even) terug naar Spanje

Royalty Nadat ze het land werden uitgezet: jonge generatie Roemeense royals droomt van herstel van de monarchie

In Groot-Brittannië wordt de Queen deze zomer uitbundig gevierd en ook in ons land houdt het koningshuis voorlopig nog stand, maar wereldwijd zijn er ook vele koningshuizen die vandaag geen macht meer hebben. Zoals in Roemenië, waar de komst van het communisme een einde maakte aan de heerschappij van een jonge monarchie. Maar de nazaten van de koninklijke familie zijn weer actief en hopen op een herstelscenario, zoals in Spanje in 1975. Wij doken in de geschiedenis van het gevallen koningshuis.

4 mei