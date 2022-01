Voormalige dienstmeid over “de driftbuien” van prins Andrew: “Hij schold me uit omdat ik de gordijnen niet goed had gesloten”

RoyaltyWerken voor de Britse prins Andrew (61) is geen pretje. Dat vertelt Charlotte Briggs (47), de voormalige dienstmeid van de zoon van de Queen (95), aan de krant The Sun. “Hij liet me als een gek vier verdiepingen trappen lopen om de gordijnen te sluiten. En dat terwijl hij er zelf naast zat.”

“Ik herinner me dat ik op dat moment in tranen ben uitgebarsten", vervolgt ze. “Deze man had voor z'n land gevochten tijdens de Falklandoorlog, maar rechtstaan om z’n gordijnen dicht te doen, kostte hem blijkbaar te veel moeite. Volkomen belachelijk, maar het illustreert wel hoe hij zich gedroeg. Hij denkt dat hij beter is dan de rest. Een groot contrast met prinsen Charles en Edward, die wel heel gemoedelijk en vriendelijk zijn in de omgang.”

Charlotte begon op haar 21ste te werken op Buckingham Palace, in januari 1996. De vrouw genoot van haar job, tot ze na zes maanden een nieuwe functie toebedeeld kreeg. Prins Andrew, op dat moment 36, was na z’n scheiding met Sarah Ferguson opnieuw thuis komen wonen en had een persoonlijke dienstmeid nodig. “Niemand wou die job omdat hij bekend stond omwille van z'n driftbuien”, vervolgt de vrouw. “Dat schrok me echter niet af. Ik dacht: ‘Die uitdaging kan ik wel aan, ik ga ervoor.’”

Teddyberen op bed

Helaas maakte Andrew volgens de vrouw z'n reputatie al snel waar. “Hij verwachtte echt dat ik hem op z'n wenken bediende”, biecht ze op. “Niets wou hij zelf doen. We maakten z'n bed op, zetten z’n teddyberen op de goeie plaats en legden z'n pyjama klaar. Hij gedroeg zich als een verwend nest. Op een bepaalde dag schold hij me uit voor ‘t vuil van de straat. ‘Kan je f***ing niets goed doen?’, riep hij. Blijkbaar had ik de gordijnen niet volledig gesloten, er zat nog een spleetje tussen. Ik was zo kwaad, maar ik kon er niet op reageren, anders was ik m’n job kwijt. Nadien verstopte ik me vaak voor hem. Bang dat er een nieuwe woede-uitbarsting zou komen.”

Charlotte kreeg in die tijd zo’n 715 euro per maand betaald en mocht ook in het paleis wonen. In augustus 1997 hield ze het echter voor bekeken en gaf ze haar ontslag. “Ik heb eigenlijk ontzettend veel medelijden met de Queen”, besluit de Britse. “Zeker sinds Andrew beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Volgens mij beleeft ze op dit moment een erg moeilijke periode.”

