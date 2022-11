Voormalig privésecretaris van de Queen over geruchten rond bedrog prins Philip: “Hij deed aan ‘window shopping’”

Dickie Arbiter, voormalig privésecretaris van de overleden Queen Elizabeth, heeft zich nu uitgesproken over het onderwerp in het programma ‘Steph’s Packed Lunch’ op Channel 4. In het gesprek zegt de man onder meer dat prins Philip voornamelijk aan ‘window shopping’ deed, maar dat hij uiteindelijk nooit iets gekocht heeft. Arbiter had het verder ook nog over de ‘relatie’ tussen prins Philip en Penny Knatchbull. Volgens de man deelden de twee enkele gemeenschappelijke interesses. Meer was er echter niet aan de hand.

“Het is goede televisie, daar draait het om”, aldus Arbiter over het vijfde seizoen van ‘The Crown’. “Je moet alleen niet geloven wat er gezegd wordt.” Hij vervolgt: “Er was een leeftijdsverschil van dertig jaar. Er was absoluut geen sprake van een romantische relatie.” Volgens de ex-privésecretaris van koningin Elizabeth werd haar echtgenoot wel vaker beschuldigd van ontrouw. “Vooral in Franse kranten werd er vaak over hem geschreven”, klinkt het verder nog. “Hij was een knappe man en vrouwen hadden vaak interesse in hem. Prins Philip heeft wel wat liggen flirten, maar verder dan dat is het nooit gegaan.”