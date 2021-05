Voormalig medewerker razend na Oprah-interview: “Meghan werd wél beschermd door het paleis”

Royalty Diana’s verlovings­ring was eigenlijk van prins Harry, toch gaf hij hem aan William en Kate: “Zo graag zag hij hen”

29 april Prins William (38) en Kate Middleton (39) zijn vandaag 10 jaar getrouwd. Hoewel hun relatie nog steeds op rolletjes loopt, kon hun situatie vandaag niet harder verschillen van die op hun verlovingsdag. Er is namelijk één belangrijke persoon in hun leven die nu ontbreekt: prins Harry (36). Hij was de getuige op hun huwelijk, en zat er blijkbaar ook voor iets tussen toen zijn broer een aanzoek deed: “De ring van Diana was eigenlijk Harry’s eigendom. Maar hij gaf hem aan William, omdat hij Kate dat symbool gunde.”