Voormalig hoofd van antiterrorisme-eenheid: “Bedreigingen aan adres van Meghan Markle waren ‘reëel en walgelijk’”

RoyaltyZeggen dat Meghan Markle (41) serieus gevaar liep toen ze nog in het Verenigd Koninkrijk woonde, is allesbehalve overdreven. Dat zegt Neil Basu, voormalig hoofd van de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie, in een interview met ‘Channel 4 News’.

Neil Basu noemde de doodsbedreigingen aan het adres van Meghan Markle in het interview met ‘Channel 4 News’ “walgelijk” en “heel erg reëel”. “Ze waren absoluut geloofwaardig", klonk het. “Ik praat al jaren over de dreiging van extreemrechts terrorisme in ons land. Als je had gezien wat er geschreven werd en je die berichten zou aankrijgen ... Als je niet weet wat ik weet over de retoriek die online gebruikt wordt, dan zou je je constant bedreigd voelen."

Volgens Basu werden er meer dan eens bedreigingen geuit aan het adres van Meghan Markle. “Verschillende teams deden daar onderzoek naar", klonk het. “Mensen zijn daarvoor vervolgd.” Het nieuws komt eigenlijk niet als een grote verrassing. Prins Harry, de echtgenoot van Meghan, vertelde in het verleden al dat hij erg bezorgd was om de veiligheid van zijn vrouw en twee kinderen. “De geschiedenis herhaalde zich", vertelde hij in de documentaire ‘The Me You Can’t See’. “Mijn moeder werd de dood ingejaagd terwijl ze een relatie had met iemand die niet blank was, en kijk wat er nu gebeurt. Wil je het hebben over de geschiedenis die zich herhaalt? Ze gaan niet stoppen tot ze sterft.”

Toen Harry en Meghan aankondigden dat ze het werk als ‘senior royals' neerlegden en naar de Verenigde Staten zouden verhuizen, werd ook hun beveiliging stopgezet. In januari van dit jaar raakte bekend dat advocaten van Harry nu een brief hadden geschreven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin ze aangeven dat ze een rechtszaak zullen aangaan als de Sussexen niet worden voorzien van voortdurende politiebeveiliging terwijl ze in Groot-Brittannië zijn. Harry zou daar wel zelf voor willen betalen, klonk het verder nog.

KIJK. Reporter Eva Peeters legt uit hoe Harry en Meghan ontvangen worden in Londen

