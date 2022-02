Voormalig bodyguard van prins Andrew doet boekje open: “Hij wordt compleet beschermd door zijn familie”

RoyaltyDat de Britse prins Andrew (61) een schikking heeft getroffen met Virginia Giuffre (38), de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik, haalt overal in de wereld de krantenkoppen. Ook het Australische tv-programma ‘60 minutes’ had aandacht voor de zaak en sprak met verschillende betrokkenen. Onder hen ook Paul Page, die tussen 1998 en 2004 actief was als Royal Protection Officer van prins Andrew: “Nog nooit werd de prins tot de orde geroepen”, stelt hij.

De voormalige bodyguard van de prins is niet van plan om nog langer te zwijgen: “Ik ben niet op wraak uit, maar in mijn ogen moet Andrew verantwoording afleggen over verschillende zaken, inclusief pestgedrag”, zegt hij. “Ik heb geleden door Andrew, jonge meisjes hebben geleden door Andrew en ook andere personeelsleden hebben geleden door prins Andrew. Maar nooit werd er iets onderzocht omdat men te bang was.”

“Het is ook belangrijk voor het publiek om te weten: het is niet omdat je een titel hebt, dat je een goed mens bent”, vervolgt Paul Page. “De échte prins Andrew en zijn ware karakter moeten aan de oppervlakte komen, zodat mensen zelf kunnen oordelen over wat voor mens hij is en zelf kunnen kijken naar de bewijzen die er zijn.”

‘Beschermd door familie’

Volgens de gewezen agent van de prins is het absoluut geen verrassing dat Andrew een schikking trof: “Na zes jaar voor hem te hebben gewerkt kan ik eerlijk zeggen: Andrew wordt compleet beschermd door de hofhouding en de koninklijke familie. Hij moet nooit ergens verantwoording voor afleggen, er werd nog nooit tegen hem gezegd dat hij iets verkeerd heeft gedaan en hij werd nog nooit tot de orde geroepen.”

Paul spreekt ook een claim tegen die Andrew maakte tijdens het beruchte BBC-interview, nadat Virginia liet optekenen dat de prins “heel hard zweette” tijdens hun ontmoeting. “Dat kan niet, want ik kon toen niet eens zweten. Dat was voor mij fysiek onmogelijk”, hield de prins zijn onschuld vol. Maar daar denkt de bodyguard toch anders over: “Er was één incident, ruim veertien jaar geleden. Ik hield toen de wacht in de tuin (van Buckingham Palace, red.), waar prins Andrew met zijn veiligheidsadviseur was. Andrew had een tas met golfmateriaal bij, maar daar vielen tientallen golfballen uit. Hij begon die ballen naar het grote meer in de tuin van het paleis te slaan. Waarop zijn veiligheidsadviseur achteruit moest gaan en hij moest wachten tot al die golfballen op waren, om ze vervolgens terug te gooien naar de prins. Er kwam toen ook een butler naar hem toe met een handdoek en een drankje. En toen veegde Andrew zijn zweet af met die handdoek.”

“Waarom ik dat nog weet?”, vervolgt Paul nog. “Omdat ik toen dacht: “Oké, nu heb ik alles wel meegemaakt.’ In de tuin van de koninklijke leden moet je de wacht houden en alles in de gaten houden. Ik was Andrew aan het observeren, maar ik kon niet geloven wat ik zag.”

