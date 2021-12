Voormalig bodyguard van Diana vreest voor de Queen: “Ze is niet langer veilig in haar paleis”

RoyaltyHet was even schrikken toen er eerder deze week een jonge man, gewapend met een kruisboog, op het domein van Windsor Castle werd gespot. Hij had het blijkbaar gemunt op de Britse koningin, maar kon op tijd opgepakt worden. Ken Wharfe, voormalig bodyguard van prinses Diana, vreest echter voor de veiligheid van Elizabeth (95). De man roept op tot een grote doorlichting van haar beveiliging, in de hoop een volgende aanslag te kunnen voorkomen.

Een 19-jarige man drong op kerstdag het domein van Windsor Castle binnen. Hoe hem dat is gelukt, is voorlopig nog niet duidelijk. Enkele bewakingsagenten merkten hem na een tijdje op, en concludeerden dat hij gewapend was met een kruisboog. Onmiddellijk werd er een gewapende politie-eenheid opgetrommeld, waarop de jongeman werd opgepakt onder de Mental Health Act. Dat geeft aan dat hij waarschijnlijk kampt met mentale problemen, en later ontoerekeningsvatbaar verklaard kan worden. Uit een video die hij online postte blijkt dat hij wel degelijk plannen had om Elizabeth te vermoorden.

Intussen maken medewerkers van het paleis zich zorgen: hoe komt het toch dat een gewapende man zo dicht bij de Queen is geraakt? Wharfe, die jarenlang in dienst was bij het Britse koningshuis en zelfs nog met Diana heeft gewerkt, heeft er geen goed oog in. “Dit was niet de eerste keer dat er zoiets gebeurt”, vertrouwt hij de lokale krant The Mirror toe. “In feite was dit al de dérde grote inbreuk op de veiligheid van de Queen, dit jaar. Vreemden zouden niet zomaar op het terrein van Windsor Castle mogen geraken. Ik kan alleen maar concluderen dat de Queen niet meer veilig is in haar paleis. Wat als ze net was gaan wandelen toen hij buiten stond? Het is trouwens algemeen geweten dat Windsor Castle het minst veilige optrekje van de koningin is. Vanwege de opmaak van het landgoed is het makkelijker om er binnen te dringen en moeilijker om het waterdicht te beveiligen.”

Verandering nodig

“Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren”, besluit Wharfe. “Want zo kan het niet verder. Oké, de indringer is op tijd gevat, maar kan je je inbeelden hoe dramatisch de afloop had kunnen zijn?” Een insider vertelde The Mirror eerder al dat het paleispersoneel erg is aangedaan door het voorval: “Er hangt een koude stilte in de lucht: een angst voor wat geweest had kunnen zijn.”

“Er zijn altijd manieren om dat landgoed beter te beschermen”, meent Wharfe. “Er is meer personeel nodig, en meer technologie. Of anders moet men de Queen helaas verplaatsen naar een ander paleis, waar ze minder graag woont."

Ook Dai Davies, voormalig hoofd van de Royal Protection Unit, weet dat er iets scheelt. “De aanwezige agenten hebben hun job goed uitgevoerd en een ramp vermeden. Maar Windsor heeft een aanhoudend probleem met indringers.”

In totaal zijn er dit jaar maar liefst vijf indringers de koninklijke gronden binnengeraakt. Eerder al kon een vrouw de Royal Lodge, de woning van prins Andrew, gewoon binnenwandelen door te beweren dat ze zijn verloofde was. In feite ging het om een vrouw met waanideeën, die verliefd was op de prins. De Royal Lodge bevindt zich trouwens ook op het domein van Windsor. Daarnaast werden ook een vrouw van 31 en een man van 29 opgepakt op het landgoed. En vorige week nog werd Andrew opgeschrikt door een jonge vrouw die op het raampje van zijn auto klopte toen hij een ritje maakte op zijn eigen stuk grond. “We moeten dat tot op de bodem uitpluizen voor er iets erg sinister gebeurt”, aldus Davies.

