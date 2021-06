Voormalig BBC-baas biedt excuses aan prins William aan (maar niet aan Harry): “Het spijt me vreselijk”

Nu heeft Hall in de Digital, Culture, Media and Sport Committee zijn excuses aangeboden aan William. “We hebben destijds gedaan waarvan we op dat moment dachten dat het goed was. Ik heb enorm veel respect voor de prins. Ik heb in het verleden verschillende keren met hem gewerkt en het spijt me vreselijk dat dit hem pijn heeft gedaan. Dat wilde ik graag duidelijk maken", aldus Hall. Hij voegde eraan toe dat hij de prins ondertussen nog niet heeft gesproken over de zaak. De voormalig televisiebaas zei verder nog dat hij een foute inschatting heeft gemaakt over Bashir: “Uiteindelijk gaven we hem een tweede kans.” Nu constateerde Hall dat Bashir eigenlijk had moeten worden ontslagen. “Als we toen hadden geweten wat we nu weten, dan was hij uiteraard niet opnieuw aangenomen geweest.”