Voormalig Amerikaans president Donald Trump zegt dat prins Harry “onder de sloef” ligt

Royalty Harry en Meghan brengen verras­sings­be­zoek aan koningin Elizabeth

De Britse prins Harry (37) en zijn echtgenote Meghan Markle (40) hebben donderdag in Londen een verrassingsbezoek aan koningin Elizabeth II gebracht. Zo is vernomen bij een woordvoerder van het paar. Volgens verscheidene Britse media hielden Harry en Meghan op weg naar de Invictus Games in Den Haag halt in Londen, waar het paar een bezoek bracht aan de koningin in Windsor Castle. Queen Elizabeth, de grootmoeder van Harry, viert binnen enkele dagen haar 96ste verjaardag.

15 april