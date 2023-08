“Voor Leopold I was België een troostprijs”: hoe de eerste koning der Belgen heel zijn leven spijt had van zijn keuze

ROYALTY“Voor koning Leopold I was België een troostprijs.” Dat zegt tv-maker Arnout Hauben, die voor zijn nieuw programma ‘Interview met de geschiedenis’ — vanaf 4 september op VRT 1 — ons koningshuis onder de loep neemt. Leopold van Saksen-Coburg had immers over het Britse wereldrijk kunnen heersen, maar het noodlot heeft daar anders over beslist. Onze royalty-expert reconstrueert hoe de troon aan zijn neus voorbij ging, en hoe hij spijt kreeg van de keuzes die hij daarna maakte. “Leopold was op enkele uren alles kwijt: de liefde van zijn leven, zijn zoon en zijn toekomst als mondiale heerser.”