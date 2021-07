Voor het eerst op de tribune: prinses Delphine krijgt uitnodiging voor nationale feestdag

RoyaltyPrinses Delphine (53) is voor het eerst uitgenodigd voor de nationale feestdag. Dat maakt het koninklijk paleis bekend in een verklaring. De prinses zal op 21 juli aanwezig zijn met haar man Jim O’Hare (57) en de twee zullen samen het jaarlijkse defilé bijwonen.

Het paleis in Laken maakt vandaag bekend welke koninklijke leden hun opwachting zullen maken tijdens de feestelijkheden. Op die lijst staan nu voor het eerst twee nieuwe namen: die van prinses Delphine en haar echtgenoot Jim O’Hare.

“Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent wonen op 21 juli Te Deums bij naar aanleiding van de Nationale Feestdag in respectievelijk de Sint-Michiels-en-Sint Goedelekathedraal in Brussel, de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt en de Collegiale Sainte-Waudru in Bergen”, laat het paleis weten in een verklaring. “In de namiddag wonen de Koning en de Koningin, Prinses Astrid en Prins Lorenz, Prins Laurent, en Prinses Delphine en dhr. Jim O’Hare de Plechtigheid van de Nationale Feestdag op het Paleizenplein bij.”

De Koning en de Koningin ronden de Nationale Feestdag dit jaar af met een bezoek aan Farra Clerlande in Ottignies, een residentie voor volwassenen met een ernstige of zware mentale beperking, en aan het Nationaal MS Centrum in Melsbroek. Het defilé wordt dit jaar ook bijzonder omdat kroonprinses Elisabeth (19) haar opwachting zal maken. Zij zal met een lading studenten van de Koninklijke Militaire School marcheren voor de koning.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Prinses Delphine met haar partner Jim O'Hare © BELGA

Historisch moment

Een historisch moment, dat zal het hoe dan ook worden. En het komt na een sowieso al historisch gebeuren. Op 1 oktober vorig jaar kreeg de koninklijke familie er dan ook plotsklaps drie nieuwe koninklijke leden bij: prinses Delphine, prinses Josephine en prins Oscar – de kinderen van de kunstenares en haar Texaanse man. Het Brusselse hof van beroep oordeelde immers dat koning Alberts jongste dochter recht had op de titel van prinses én op de familienaam Van Saksen-Coburg. Enkele dagen na deze uitspraak nam de koning het initiatief om zijn halfzus te ontmoeten.

Daarmee kwam een einde aan een jarenlange juridisch gevecht. De strijd begon toen Delphine Boël in 2013 naar de familierechtbank stapte om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Het vorige staatshoofd hield jarenlang vol dat Delphine niet zijn dochter is. In januari maakte hij uiteindelijk zelf bekend dat DNA-onderzoek had uitgewezen dat hij wel degelijk de biologische vader is en dat hij dat niet langer juridisch zou betwisten.

