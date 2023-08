“Voor altijd een diep litteken”: hoe koningin Camilla gedreven wordt door een duister familiegeheim

Royalty Met­te-Ma­rit is 50: hoe de Noorse kroonprin­ses de onverwach­te trendset­ter onder de royals werd

Zaterdag 19 augustus is een mijlpaal voor Mette-Marit van Noorwegen, want de echtgenote van kroonprins Haakon viert haar 50ste verjaardag. Een prinsessenleven leek lange tijd niet voor haar voorbestemd, want de alleenstaande moeder werd niet meteen geaccepteerd door de Noren. Maar Mette-Marit won alle harten voor zich én ontpopte zich tot een ware trendsetter op vlak van koninklijke mode. Voor ‘Story’ dook Jelka Van Duyse, expert en blogger van Garderobe Royale, in de kleerkast van Mette-Marit. “Zelfs onze eigen koningin Mathilde volgt haar trends.”