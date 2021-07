“Voetbalmatches waren slimme manier om prins George te trainen voor koningschap”

Samen met zijn ouders stond hij op de eerste rij: prins George amuseerde zich te pletter op het EK (behalve dan dat ene moment waarop de Engelse ploeg de finale verloor). Het was echter niet alleen een plezieruitstapje, maar ook de eerste stap om George voor te bereiden op zijn toekomstige job als koning. “Een slimme zet”, aldus royaltyexpert Roya Nikkhah in de Sunday Times. “Het was een leuk, blij event vol emotie. Een perfecte manier om hem gewoon te maken aan het publieke leven. Hoe ouder hij wordt, hoe meer events hij zal moeten bijwonen als werkende royal. Hoewel hij daar nu nog wat jong voor is, is het een goed idee om hem al te laten wennen aan grote menigten en schreeuwende fans. Op het EK heeft hij waarschijnlijk ook geleerd dat hij bekeken wordt door duizenden mensen, wanneer hij ergens op een eerste rij plaatsneemt. Omdat het voor hem een positieve ervaring was, zal hij het waarschijnlijk niet erg vinden om binnenkort vaker naar zulke evenementen te gaan.”