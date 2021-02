VN weigert ontdooiing van fondsen vzw Prins Laurent

Royalty Prins Laurent: “Pas als mijn vzw die miljoenen terug­krijgt, kan ik m’n vrouw inschrij­ven bij het zieken­fonds”

12 mei Dat prinses Claire (46) boven op een slepende ziekte ook corona opliep, heeft iets merkwaardigs aan het licht gebracht: voor prins Laurent (56) en zijn gezin is niets geregeld qua ziekteverzekering. Een euvel dat Laurent, die zich blauw betaalt aan medische kosten, makkelijk zelf zou kunnen oplossen, maar de weerbarstige prins rekent op hulp van de overheid. Dat is te lezen in Dag Allemaal.