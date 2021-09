‘Vluchtende’ prins Andrew opnieuw gedagvaard in verkrachtingszaak

Er was vorige week enig gesteggel over het papierwerk in de rechtszaak rond prins Andrew. Het juridische team van Virginia Giuffre beweerde dat Andrew per post officieel geïnformeerd was over de zaak - een noodzakelijk stap in de procedure. De advocaten van de prins ontkenden dat echter. De rechter gaf aan dat de papieren in kwestie naar de Amerikaanse advocaat van Andrew in Los Angeles gestuurd konden worden. Maandag dienden de advocaten van Giuffre het ontvangstbewijs daarvan in. De prins kan de rechtszaak vanaf nu dus niet meer ontlopen. Dat probeerde hij de voorbije weken nochtans wel. Hij hield zich verscholen in zijn eigen huis in Windsor, en daarna in het Schotse Balmoral. Op die koninklijke domeinen kan hij wettelijk gezien niet zomaar worden gedagvaard. Het heeft dus even geduurd eer de advocaten van Giuffre daar een stokje voor konden steken.