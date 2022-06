Vier dagen feest voor jubileum van de Queen: dit staat er op de planning

Royalty “Alleen haar begrafenis zal nog grootser worden”: alles wat je moet weten over jubileum van de Queen

Na maanden van voorbereiding gaan vandaag de grootse festiviteiten voor het platinajubileum van de Britse Queen Elizabeth (96) van start. Op de eerste dag van het vierdaagse feestweekend staat onder meer een militaire parade in Londen op het programma. Maar wat mogen we allemaal verwachten? Zullen we de Queen veel zien opduiken? En wat met prins Harry en Meghan Markle, die alle aandacht dreigen weg te kapen? Koningshuisdeskundige Jo De Poorter blikt vooruit op dit historische moment in de Britse geschiedenis. “Eigenlijk is dit het finale afscheid van Elizabeth.”

11:28