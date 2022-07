“Victoria was razend”: hoe Meghan en Harry de verstandhouding met de Beckhams om zeep hielpen

Over Harry en Meghan is al veel inkt gevloeid in de media, en als we insiders mogen geloven, leest het koppel elke letter daarvan. In zijn ophefmakende boek ‘Revenge: Meghan, Harry And The War between the Windsors’, schrijft auteur en biograaf Tom Bower dat Harry en Meghan “verslaafd zijn aan het lezen van negatieve berichtgeving over zichzelf in de media.” Volgens de onderzoeksjournalist, die met heel wat getuigen sprak, zijn de Sussexen van ‘s morgens tot ‘s avonds op zoek naar krantenartikels waarin zij voorkomen. “Ze zoeken vooral naar de neerbuigende artikels, en vragen zich dan af wie die verhalen lekt in de pers”, klinkt het. “Ze zijn tot de conclusie gekomen dat het haast wel iemand in hun intieme cirkel moét zijn. Want hoewel ze al hun vrienden aanvankelijk vertrouwden, blijkt dat er nog steeds vertrouwelijke informatie over hen lekt wanneer ze enkel hun hechtste vrienden uitnodigen.”