Verzoening in de maak tussen prinsen Harry en William? “Ze hebben kerstcadeaus naar elkaar gestuurd”

Dat het tussen de eens zo hechte broers William en Harry niet echt meer botert, was al langer duidelijk. Volgens historicus Robert Lacey (76) dateren de eerste barsten al van 2005, toen Harry de voorpagina’s van de kranten haalde in een nazikostuum. “Hij had het kostuum gekozen in samenspraak met z’n oudere broer”, schreef de Brit. “Dat William ongeschonden uit de affaire kwam, vond Harry dan ook niet eerlijk. Het zorgde ervoor dat hij zich wraakzuchtig en zelfs vervreemd voelde. Voor de eerste keer in hun leven leed hun relatie hier echt onder. Ze spraken amper met elkaar. Harry haatte het feit dat William er zo gemakkelijk mee wegkwam.”

Handgeschreven briefjes

Dat de prins en z’n echtgenote Meghan Markle (39) eerder dit jaar besloten om zich terug te trekken als senior royals deed de breuk alleen maar groter worden. Maar volgens biograaf Andrew Morton (67), die eerder het boek ‘Diana: Her True Story’ schreef en de koninklijke familie op de voet volgt, is er nu een verzoening in de maak. “Harry en Meghan hebben cadeautjes naar William en z'n gezin gestuurd”, vertelt hij in Daily Mail. “Ze vonden de geschenkjes in een exclusieve boetiek in de buurt van Santa Barbara, de nieuwe woonplaats van de hertog van Sussex. Er zaten ook handgeschreven briefjes bij van Meghan voor de kinderen van Kate en William: prins George (7), prinses Charlotte (5) en prins Louis (2). Op zijn beurt kreeg Harry ook cadeautjes van z’n broer.”

Een officiële reactie van het koninklijk paleis over de geschenkuitwisseling kwam er niet. Maar volgens Morton is Harry van plan om tijdens de kerstperiode een goed virtueel gesprek te hebben met William en z’n vader Charles (72). Samen vieren zit er wegens de coronacrisis uiteraard niet in. Nu ook in Groot-Brittannië de maatregelen verstrengd zijn, zal elk lid van de koninklijke familie met z'n eigen gezin Kerstmis doorbrengen.

