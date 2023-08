Verzoening in de maak? "Prinses Kate belt 's avonds laat met prins Harry”

Royalty "Een grove belediging": Daniel Craig krijgt kritiek op gedrag tegen prinses Kate tijdens Wimbledon

Royalty-experts en fans reageren misnoegd op de ontmoeting die ‘James Bond’-ster Daniel Craig (55) had met prinses Kate (41). De Britse acteur krijgt kritiek omdat hij de koninklijke etiquette aan zijn laars lapte in de Royal Lodge in Wimbledon. Daniel Craig stond niet op voor de prinses en hield zijn zonnebril op tijdens het gesprek.