“Verwoestend voor koninklijk paleis”: Britse media over explosief interview met prins Harry en Meghan Markle

BBC: “Explosief materiaal, rauw, onthullend en zeer beschadigend voor het paleis”

De aantijging dat er binnen het paleis discussies waren over hoe donker Meghans eerste baby zou worden, is “verwoestend” voor het paleis, zegt de royalty correspondent van de BBC Jonny Dymond in een eerste reactie. “Dat is een worst-case-scenario voor het paleis. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat we nu slechts één kant van het verhaal te horen krijgen. En Meghan heeft niet onthuld wie dat tegen Harry gezegd heeft. Maar het is een vreselijke aantijging voor het paleis om mee om te gaan.”

Het valt de royaltywatcher op hoe “relaxed, comfortabel en happy” Harry eruit ziet tijdens het interview, dat in zijn eigen achtertuin is opgenomen. “Zo’n verandering ten opzichte van de diep ongelukkige man die hij in zijn laatste jaar in het Verenigd Koninkrijk leek te zijn.” Het koppel komt volgens Dymond over als “zeer sympathiek, terwijl ze zonder rancune maar helder spreken over een periode in hun leven waar ze met bittere spijt op terugkijken. Dit is explosief materiaal, rauw, onthullend en zeer beschadigend voor het paleis.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

The Times zet de Queen op de voorpagina. De Queen had het in haar toespraak, nog vóór het interview van Harry en Meghan, over “onbaatzuchtig plichtsbesef” van koninklijke familieleden. Een duidelijke sneer naar Harry en Meghan.

Tabloids

Een aantal Britse tabloids hebben op Twitter alvast de voorpagina's gedeeld van hun speciale editie van 3 uur afgelopen nacht, waarin de berichtgeving over het interview van Meghan en Harry is meegenomen.

‘Hoe donker zal de huid van de baby zijn?’, bloklettert de Daily Mail, die op de voorpagina van drie uur eveneens weggeeft dat “de hertogin niet meer wilde leven” en dat Káte Meghan enkele dagen voor haar huwelijk in tranen deed uitbarsten in plaats van andersom. Ook vermeldt de tabloid dat Meghan en Harry in het geheim al drie dagen eerder trouwden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een half uur later blijkt de krant de kop echter veranderd te hebben: ‘Meghan beschuldigt paleis van racisme’, staat er nu.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook The Daily Mirror focust op het raciale aspect. “Ze vroegen hoe donker Archie's huid zou zijn", kopt de krant, verwijzend naar de koninklijke familie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tabloid The Sun focust vooral op Meghans mentale nood en bloklettert dat ze zich een tijdlang suïcidaal gevoeld heeft. Ook licht de krant uit dat het koppel “op de rand van de afgrond stond voor hun vertrek uit het Verenigd Koninkrijk”, maar nu “hun babygeluk delen", met een dochtertje op komst. The Sun schrijft dat de koninklijke familie het interview een “klaagzang” noemt en die omdoopte tot ‘Moprah’. De tabloid schrijft dat Meghan “misschien wel nooit meer terugkomt” naar Groot-Brittannië na dit interview. “Ze hebben mogelijk hun schepen verbrand omdat ze de koninklijke familie niet op voorhand inlichtte over de inhoud van het gesprek.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Daily Express kopt (om 2 uur 's nachts tenminste) op de eerste ‘onthulling’ van het interview: dat schoonzus Kate Middleton Meghan aan het huilen had gemaakt daags voor haar bruiloft, terwijl het nieuws de wereld overging dat het andersom zou zijn geweest en ‘bridezilla’ Meghan zich vlak voor haar huwelijk “onmogelijk” gedragen zou hebben. “Het was andersom. Ik voelde me, met alles wat er gaande was in aanloop naar de bruiloft niet gesteund", vertelde Meghan aan Oprah Winfrey.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Later meer.

BEKIJK OOK