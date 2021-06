“Verschillende leden van de koninklijke familie praatten over de huidskleur van Archie”

Omid Scobie is als royalty-expert meestal goed op de hoogte van wat er in de Britse koninklijke familie beweegt. Of beter: wat er aan de kant van Harry en Meghan beweegt. Zo schreef hij de biografie ‘Finding Freedom’ over het koppel en hun breuk met de koninklijke familie en wordt hij in de Britse pers vaak bekeken als de ‘favoriete reporter’ van het koppel. Tijdens een evenement van The Foreign Press Association heeft Scobie zich nu opnieuw uitgelaten over de zaak rond hun zoontje Archie’s huidkleur.

In het ondertussen berucht geworden interview met Oprah Winfrey vertelden Harry en Meghan dat een zekere royal zich vragen stelde over welke huidskleur Archie bij zijn geboorte zou hebben. “Er waren bezorgdheden over hoe donker zijn huid zou zijn wanneer hij geboren werd. En hoe dat eruit zou zien en wat dat zou betekenen”, klonk het. Wie die royal in kwestie is hebben ze nooit willen verklappen, maar al snel wezen verschillende royalty-experts naar prinses Anne, een tante van Harry. Al zou het wel gaan om een misverstand: ““Het ging helemaal niet over zijn huidskleur”, aldus lady Collin Campbell, een royalty-expert die ooit getrouwd was met een neef van de Queen. “Harry heeft de vraag van Anne verkeerd geïnterpreteerd. Ze heeft het woord ‘huidskleur’ nooit in de mond genomen. Ze had het over de Amerikaanse cultuur, die schadelijk zou kunnen zijn voor het koningshuis én voor elk kind dat binnen de monarchie geboren werd. Maar bij de minste referentie naar ‘cultuur’ nam Harry aan dat het over huidskleur ging. Hij vertelde dat tegen Meghan, en die gebruikte het woord ‘racisme’ als wapen tegen zijn familie.”

Meerdere personen

Maar volgens Scobie klopt dat verhaal niet helemaal. “Er was een gesprek waarin iemand van de koninklijke familie bezorgdheden uitte over de huidskleur van Archie. Dat had een serieuze impact op Harry en Meghan”, zegt Scobie. “Maar er waren nog andere mensen op de hoogte van dat gesprek, die er ook over praatten - en niet altijd even meelevend. Dus zaten Harry en Meghan in een positie waar ze het gevoel krijgen dat het niet simpelweg om één persoon ging, maar ook om anderen. Dan wordt het een veel groter probleem.”

Wie die personen juist zijn, wil Scobie niet prijsgeven. Hij beweert dat hij weet wie de oorspronkelijke opmerking maakte, maar dat hij slechts één bron heeft en het nieuws dus niet kon bevestigen. Daarom houdt hij liever de lippen op elkaar. “Op dat moment was de grootste vraag: ‘Kwam dit van een senior lid van de koninklijke familie? Iemand die in de toekomst misschien staatshoofd gaat worden?' Want als dat zo is, dan hebben wij als publiek het recht om dat te weten. Als zij een probleem hebben met rassen, dan moeten wij dat weten."

