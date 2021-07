“Verrast hoevéél ze heeft gezegd zonder te praten”: Delphine van Saksen-Coburg (53) op eretribune tijdens nationale feestdag

Royalty Britse konings­huis was vermoede­lijk niet op de hoogte van prins Harry’s boekdeal: “Het was complete chaos”

20 juli Gisteren raakte het nieuws bekend dat prins Harry (36) volgend jaar zijn memoires over zijn leven als royal uitbrengt. Een aankondiging die uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaat, want volgens een insider zijn ze er bij het Britse koningshuis niet gerust in. “Ze wisten van niets”, klinkt het onder meer.