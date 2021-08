Verrassingsreis valt in het water: vliegtuig Eloise van Oranje moet noodlanding maken

Royalty “Prins William zal het ergst uit Harry’s biografie komen”

28 juli Het koningshuis is niet blij met prins Harry’s plannen om volgend jaar een biografie uit te brengen. Ze vrezen dat hij schadelijke informatie zal delen over zijn familie. Royalty-auteur Ingrid Seward is van mening van prins William het meeste gevaar loopt. “Hij zal er sowieso het slechtst uitkomen, als Harry met scherp schiet.”