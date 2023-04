Verrassing: koning Filip neemt zoon Gabriël mee naar lancering van raket

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het was al langer bekend dat koning Filip deze week het ruimtevaartcentrum in Kourou in Frans-Guyana zou bezoeken om “het Belgische en Europese ruimtevaartonderzoek te ondersteunen". Maar vanochtend, bij het vertrek, bleek hij bijzonder reisgezelschap bij te hebben. Zoon prins Gabriël zal de reis meemaken.

Filip en Gabriël zullen dus het centrum van het Europees Ruimtevaartagenstschap (ESA) bezoeken. Als het weer het toelaat, zullen ze donderdag de lancering van de Ariane 5-raket bijwonen. Die zal de JUICE-satelliet in een baan om de aarde brengen, om Jupiter en zijn drie grote ijsmanen te kunnen verkennen. De royals krijgen ook de kans om de faciliteiten van Ariane 6, de toekomstige draagraket van ESA, te bekijken.

Prins Gabriël krijgt bij het begin van zijn militaire opleiding de wimpel van zijn peloton overhandigd door koning Filip

Zoals Mathilde en Elisabeth

Het is de eerste keer dat Filip een officiële werkreis maakt met Gabriël. Hij krijgt zo de kans om zijn passie voor ruimtevaart te delen met zijn zoon. Filip was getuige van het vertrek van Dirk Frimout in 1992, de terugkeer van Frank De Winne van zijn eerste ruimtereis in 2002 en zijn vertrek voor zijn tweede reis in 2009. Hij ontving eind vorig jaar ook Raphaël Liégeois, de nieuwe Belgische astronaut, op audiëntie in het kasteel van Laken.

Vader en zoon keren vrijdag terug naar België. De onaangekondigde deelname van Gabriël doet denken aan de aanpak van het koninklijk paleis bij een humanitaire missie van koningin Mathilde naar Kenia in 2019. Zonder de pers vooraf in te lichten, dook prinses Elisabeth op. Daardoor kon de mediadruk vooraf worden afgehouden.

Koning Filip viert zaterdag zijn 63ste verjaardag. Hij was vorige week nog op bedevaart in Spanje met koningin Mathilde en hun vier kinderen, onder wie Gabriël. Die zit in zijn eerste jaar aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel. Hij volgt de richting sociale en militaire wetenschappen. Vorig academiejaar was hij op tussenjaar aan een Engels topcollege, om zijn kennis van wetenschappen en wiskunde bij te spijkeren. Gabriël is de tweede in de lijn van de troonopvolging, na zijn oudere zus kroonprinses Elisabeth (21).

