Verrassing in Kroatië: Belgische toerist zit plots met koning Filip en koningin Mathilde op de boot

Royalty Testament van prins Philip blijft nog 90 jaar geheim: “Uitzonder­lij­ke omstandig­he­den”

Het testament van de overleden prins Philip moet niet openbaar gemaakt worden. De Britse krant The Guardian vond het onrechtvaardig dat de pers werd uitgesloten op de hoorzitting rond het document en zette een rechtszaak in gang. Die verloren ze, want de rechters beslisten dat het om een uitzonderlijke situatie gaat. “De hoorzitting is een enorm gevoelig moment voor de koninklijke familie.”

30 juli