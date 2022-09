Verplicht in het zwart en met een hoed, maar ondanks strak protocol wisten deze royals toch een klein beetje op te vallen

PORTRET. “Eddie loopt over van elitair aplomb”: dit is de hertog van Norfolk, die de begrafenis van de Queen organiseer­de

Hij is katholieker dan de paus in een anglicaans land, en laat zich bijzonder kritisch uit over het homohuwelijk en abortus. Maar toch is de hertog van Norfolk dé man die de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth organiseerde. Voor Edward Fitzalan-Howard (65) - Eddie voor de vrienden - is het bovendien niet de enige taak met prestige: ook de kroning van Charles III rust op zijn schouders. “Normaal vergaderen we eenmaal per jaar met 20 man. Dit jaar waren dat er plots 280.”

17:49