Verliezen Harry en Meghan hun Sussex-titels? “Hij schaadde de reputatie van het Verenigd Koninkrijk”

Uit recente peilingen is één ding overduidelijk: de populariteit van prins Harry in Groot-Brittannië nam een duikvlucht, ook bij de jongere generatie. De conservatieven dringen er daarom op aan om de titels van hem en zijn vrouw Meghan Markle af te nemen. Parlementslid Bob Seely liet weten aan ‘MailOnline’ dat hij absoluut wil doorgaan met zijn poging om de koninklijke status van Harry en Meghan te verlagen. Dat wil hij doen door een wet voor te stellen die het mogelijk maakt om koninklijke titels te ontnemen. In de geschiedenis werd dat voor het laatst gedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, bij Duitse royals met Britse koninklijke titels.

Harry zelf lijkt niet onder de indruk van het voorstel. “Wat zou dat voor verschil maken?”, zei hij bij ‘CBS’. “Zijn explosieve onthullingen over de koninklijke familie zorgden bij de Britse conservatieven voor een enorme woede”, zei ook parlementslid Scott Benton. “Veel van mijn kiezers zijn fanatieke aanhangers van de monarchie en ik vermoed dat ze zich erg in de steek gelaten zullen voelen door prins Harry en zijn onthullingen. Zo erg zelfs dat een aantal van hen me schreven dat ze eisen dat zijn titels worden ontnomen. Zijn opmerkingen hebben een slechte weerslag gehad op de monarchie en hebben daardoor de reputatie van dit land over de hele wereld geschaad. De monarchie is één van de dingen die ons land zo bijzonder maakt en door zijn vuile was publiekelijk buiten te hangen, komt hij niet alleen verwend en bekrompen over, maar heeft hij ook het instituut dat zovelen van ons zo koesteren in de steek gelaten.”