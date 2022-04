Verliefde blikken in Nederland en toenadering bij de Queen: hoe goed werkt het charmeoffensief van Harry en Meghan?

Royalty "Ze ging aan boord van privéjet": is prinses Charlene van Monaco alweer vertrokken?

Prinses Charlene (44) van Monaco haalt al maandenlang de krantenkoppen. De vrouw van prins Albert (64) wordt achtervolgd door geruchten, en als ze niet over haar huwelijk gaan, dan wel over haar gezondheid. Zo raakte onlangs bekend dat de prinses weer ‘thuis’ is, al zou ze in realiteit niet bij haar echtgenoot verblijven. Maar volgens sommige media heeft de prinses al opnieuw haar koffers gepakt en heeft ze Monaco alweer verlaten.

8 april