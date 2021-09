Verlaten bureau van prins Philip geeft inkijk in zijn leven: “Er hangen nog mosterdvlekken op het plafond”

“Papa was een minder serieuze man dan mensen denken”, aldus een emotionele prins Charles over zijn overleden vader. “Hij was erg goed in het verzinnen van gekke spelletjes. Het was een voordeel dat we jonge ouders hadden. We hebben veel gelachen en rondgerend. Ze speelden gewoon met ons mee.” Het is een vreemd beeld: de immer stoïcijnse prins Philip op een veel te kleine kinderfiets zien zitten terwijl hij over de gronden van Windsor raast, een lachende Queen en twee kinderen in zijn kielzog. Je zou hen er niet van verdenken dat het royals zijn. “Maar Philip was diep vanbinnen eigenlijk een erg normale kerel”, klinkt het. “Hij was natuurlijk wel het hoofd van de familie. Hij had alles - en bijna iedereen - onder controle.”