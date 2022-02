Verkopen ze daarom? Huis van Harry en Meghan omringd door vreselijke geur

Prins Harry en Meghan Markle zijn wel niet de enige inwoners van Montecito die last hebben van geurhinder. Ook andere buurtbewoners kregen al met hetzelfde probleem te maken. De vieze geur zou afkomstig zijn van het zogenaamde Andrée Clark Bird Regufe, een vogelreservaat dat vlak aan een zoutwatermoeras ligt. Het gebied is, met zijn 42 hectare, één van de grootste natuurreservaten van Santa Barbara. Eigen aan het moeras is dat er sprake is van stilstaand water, wat op dit moment een vreselijke geur met zich meebrengt.

Herfst

De stank zou zelfs zo erg zijn dat de hertog en hertogin van Sussex last gekregen hebben van hoofdpijn. Volgens een lokale bewoner overdrijft het echtpaar bovendien niet. “Het ruikt er naar slachtafval dat in de zon heeft liggen rotten. Mijn maag keert er zelfs van om. Ik heb al veel inwoners hun ramen zien sluiten wanneer de geur overwaait”, klinkt het in The Mirror. Volgens kenners kan de stank aanhouden tot de herfst. “De geurhinder is sporadisch, maar door bepaalde omstandigheden kan de hinder soms erger worden.”

Harry en Meghan kregen in het verleden al te maken met een gelijkaardig probleem. Vorig jaar raakte het nieuws bekend dat de hertog en hertogin in de buurt van een legale cannabisfabriek in Santa Barbara woonden. Deze laatste zorgde op zijn beurt ook al voor serieus wat geurhinder. Verschillende buren dienden vervolgens een klacht in. Als gevolg installeerde het bedrijf enkele nieuwe systemen om de stank te bestrijden. “De stank werd sterker en kwam deze kant op. Ik reed over de snelweg toen ik de geur plots rook. Ik moest gewoon stoppen, want ik was de controle over mijn gedachtegang volledig kwijt. Veel mensen zien hier af”, aldus een inwoner van de stad in The Mirror.