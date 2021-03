Verjaardagsfeest van Queen Elizabeth gaat ook dit jaar niet door

Waarom zijn de woorden van Meghan een bom?

8 maart In Groot-Brittannië wonen 56 miljoen mensen. Acht miljoen daarvan heeft een donkerder huidskleur. Zij hebben vandaag gehoord dat het Britse koningshuis zich zorgen maakte over de huidskleur van Archie, het zoontje van Harry en Meghan. In het veelbesproken interview met Oprah Winfrey zei Meghan dat Harry voor de geboorte meer dan één keer gevraagd werd hoe donker het kindje wel zou worden. Door Harry en Meghan te kwetsen, heeft het koningshuis nu een zesde van haar bevolking gekwetst. Of toch niet allemaal? Bij veel Britten - van welke kleur dan ook - gaat de liefde voor hun royals dieper dan de huid.