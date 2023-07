Verhuizen prins Harry en Meghan Markle binnenkort naar Malibu? “Ze bekijken hun woonmogelijkheden”

Verhuis naar Malibu?

Maar volgens een insider van ‘Express’ is het koninklijke koppel nu toch op zoek naar een woning dichter bij Los Angeles, namelijk in Malibu. Een peperdure strandstad in Californië, tevens de thuisbasis van heel wat grote wereldsterren. “Harry en Meghan bekijken hun woonmogelijkheden met Malibu als interessante plaats.” De bron vervolgt: “Ze hebben het gebied al een paar keer in het geheim bezocht en zijn op pad geweest om te kijken wat er is.” Meghan kent de regio ook goed, omdat ze er vroeger woonde en werkte.

“Het is onzeker of ze hun stekje in Montecito zullen verkopen of gewoon ook een Malibu-plek zullen kopen. De overweging om te verhuizen komt nu Meghan aan het schakelen is en zich met WME (talentbureau William Morris Endeavour red.) weer richt op Hollywood. Het is slim om dicht bij Beverly Hills en Los Angeles te zijn, waar de deals worden gesloten.” De bron vertelt verder dat er dan ook een echte ‘Malibu-scene’ is waar grote sterren, producers en studiobestuurders rondhangen en deals sluiten tijden diners en strandfeesten. “Meghan heeft vrienden die in de buurt wonen en houdt van plekken als Soho House. Ze zouden zeker welkom zijn op grote feesten en zouden gewenste gasten zijn.” De bron benadrukt echter wel dat er voorlopig nog geen definitieve beslissing is gevallen.